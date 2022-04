Premio Nonino a Mauro Ceruti, «Un maestro del nostro tempo»

CREMONA - Il prestigioso Premio Nonino nella sezione "A un maestro del nostro tempo" è stato conferito al filosofo cremonese Mauro Ceruti. Il più importante premio culturale nazionale - assegnato annualmente da una prestigiosa giuria internazionale - viene conferito all'intellettuale e filosofo della complessità, professore di Filosofia della scienza e Direttore della PhD School for Communication Studies presso l’Università IULM di Milano. La giuria internazionale, presieduta da Antonio Damasio e composta da Adonis, John Banville, Ulderico Bernardi, Peter Brook, Luca Cendali, Emmanuel Le Roy Ladurie, James Lovelock, Claudio Magris, Norman Manea, Edgar Morin, Suad Amiry ha assegnato il Premio Nonino con la seguente motivazione: «Tante cose si potrebbero e dovrebbero dire su Mauro Ceruti e la sua opera, per l’incredibile varietà e ricchezza della sua ricerca, che prende alla gola i problemi, le contraddizioni, l’arricchimento e la devastazione culturale della nostra vita, di tutto il mondo. Ceruti fa toccare con mano come ognuno di noi si trovi dinanzi a una sconcertante universalità di cose, di forze, di realtà che arricchiscono stordiscono e spaventano; leggere i suoi libri è come scoprire che l’apparente semplicità delle cose intorno a noi e di tutta la realtà consueta è grande e complessa come l’universo».

«I suoi libri ci aiutano non solo a conoscere l’infinito piccolo e grande in cui annaspiamo ma anche a non temerlo, a sentirne l’arricchimento per la nostra persona. Da questo sentimento e concetto della complessità cosmica deriva un senso profondamente umanistico o meglio umano, della comunità di destino che, come scrive Ceruti, lega tutti gli individui di tutti i popoli della terra all’ecosistema globale». La cerimonia del Premio Nonino Quarantacinquesimo Anno + Due si terrà sabato 7 maggio 2022 come di consueto a Ronchi di Percoto, presso le Distillerie Nonino.