‘Coor de’ mama el sbaglia mai’: commedia dialettale in memoria di Ponderato

PIADENA DRIZZONA - L’Avis di Piadena, in collaborazione con la biblioteca comunale, organizza per le 21 di domani, sabato 9 aprile, nel teatro parrocchiale di Piadena Drizzona la commedia dialettale brillante in due atti ‘Coor de’ mama el sbaglia mai’ della compagnia di teatro dialettale ‘I Malgiost’, in memoria di Francesco Ponderato. Lo spettacolo porta la firma di Giorgio Tosi. La regia è di Aldo Rossini, gli aiuto registi sono Massimo Iazzi e Monica Cortesi.

Ponderato, scomparso nel 1998, era originario di Vho. Fu autore di spettacoli in dialetto, ma anche autore e regista. Nel suo tempo libero, per circa trent’anni, si dedicò all’attività del G.S.T., il gruppo teatrale che allestì numerosi spettacoli presso il Teatro Monteverdi di via Dante, a Cremona. Collaborò con la scuola media Vida, sempre a Cremona, curando corsi e spettacoli. Fu attivo nel sociale come consigliere della sezione Avis di Cremona, realizzando varie rappresentazioni.

Scrisse brani e racconti in dialetto. A Ponderato in passato fu dedicata una rassegna dialettale dal Comune e successivamente spettacoli promossi in suo ricordo dall’Avis locale.