Avis: il direttore sanitario Lari lascia dopo 32 anni. Al suo posto Parenti

PIADENA DRIZZONA - Passaggio di testimone all’interno della sezione Avis. Il dottor Bruno Lari ha recentemente rassegnato le dimissioni dal suo incarico di direttore sanitario, per motivi strettamente personali. Al suo posto è entrato il dottor Piero Parenti di Canneto sull’Oglio. Il consiglio direttivo ha inviato agli avisini e alle avisine una lettera in cui illustra il cambiamento. “Il dottor Lari ha iniziato la sua collaborazione con la sezione Avis di Piadena nel 1981 come consigliere e reparto sanitario e nel 1984 come vice dell’allora direttore sanitario, dottor Valentino Goi - ricorda il direttivo -. Ha mantenuto la posizione di vice fino al marzo 1990, per passare poi al ruolo di medico sanitario effettivo dall’aprile 1990 ad oggi. In questi 32 anni molti di voi hanno avuto occasione di conoscerlo perché ha svolto le visite agli aspiranti nuovi soci, controllando e monitorando periodicamente gli esami dei donatori".

Un gruppo di donatori della sezione Avis di Piadena Drizzona

Continua il direttivo: "Non ci ha mai fatto mancare i suoi consigli, non solo in campo medico, e con lui abbiamo organizzato sia diverse serate di divulgazione medico scientifica che l’incontro con i volontari dell’associazione Moses, che ci ha fatto conoscere e che abbiamo ospitato per presentare il loro operato in Birmania. Desideriamo ringraziare Bruno per il tempo che ci ha dedicato, sempre a titolo volontario e gratuito, e per l’affetto che ha sempre dimostrato verso la nostra associazione. Nutriamo nei suoi confronti un grande affetto e stima, e una ancora più grande riconoscenza. Il ruolo di direttore sanitario viene assunto dal dottor Piero Parenti, a cui diamo il benvenuto. Ci auguriamo di poter costruire anche con lui il rapporto di fiducia e amicizia che per tanti anni ci ha legato e ancora ci lega al dottor Lari”.