Acquaprofonda, a teatro lo show «anti-plastica»

CREMONA - «Il mare soffoca sotto la plastica, ma ormai sappiamo la verità. Con il nostro aiuto, da adesso in poi il mare libero respirerà»: è un messaggio forte, di responsabilità e di speranza, quello che ha concluso «Acquaprofonda», l’opera lirica ideata da AsLiCo e andata in scena al Teatro Ponchielli nell’ambito della rassegna «Oltreibanchi».

Alessandro Lanfranchi, Cristian Chizzoli, Maura Ruggeri e Andrea Cigni sul palco del Ponchielli

Lo spettacolo, a cui hanno partecipato oltre quattrocento bambini e ragazzi delle scuole cittadine e di altre province, è stato promosso da Fondazione Teatro Ponchielli e da Padania Acque per sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto e alla cura delle acque e dell’ambiente. «Perché l’acqua è vita e senza di essa non c’è futuro, per nessuno. Per questo diffondere la cultura dell’acqua e aiutare a prendere sempre maggiore consapevolezza del valore di questa risorsa è una priorità e un dovere» hanno sottolineato in modo unanime il sovrintendente Andrea Cigni, l’assessore all’Istruzione del Comune di Cremona Maura Ruggeri, il presidente di Padania Acque Cristian Chizzoli e l’amministratore delegato Alessandro Lanfranchi, che insieme hanno accolto il giovane pubblico.



Di fatto, sul palco è stata portata un’opera contemporanea che induce a profonde riflessioni, offrendo chiavi di lettura civiche in ottica di sviluppo sostenibile. Il fascino da favola che si respira nel libretto scritto dal noto sceneggiatore e drammaturgo Giancarlo De Cataldo, il realismo magico interpretato sul palcoscenico e le musiche del compositore Giovanni Sollima hanno dato vita a una storia a lieto fine che invita a sognare un mondo meno inquinato e più libero dalla plastica.