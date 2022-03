Tananai: primo nome del Tanta Robba in the Park

CREMONA - Il Tanta Robba raddoppia, e dopo le date annunciate per il mese di luglio, gli organizzatori del festival lanciano anche il primo nome del Tanta Robba in the Park, altro festival organizzato per il 2, 3 e 4 giugno al parco di Porta Mosa. Già certa la presenza di Tananai il 3 giugno. Tananai (visto sul palco di Sanremo con un brano scritto anche dal cremasco Davide Simonetta) nasce a Milano l’8 maggio 1995. Appassionato di musica elettronica fin da adolescente, si dedica alla produzione musicale e nel 2017 pubblica il suo primo album To Discover And Forget con lo pseudonimo Not For Us. Nel 2019, con il nuovo nome d’arte Tananai, che sottolinea la sua nuova natura musicale, non più solo produttore, ma anche cantante, l’artista pubblica i singoli Volersi Male, Bear Grylls, Ichnusa e Calcutta.

Il 2021 inaugura una nuova fase della carriera: l’anno, infatti, si apre con la pubblicazione del singolo Baby Goddamn. Alla ricerca continua di nuovi stimoli e contaminazioni anche dalla scena musicale che lo circonda, collabora nel brano Le madri degli altri di Fedez e nel remix di Il Boom di Jovanotti. A dicembre, Tananai è tra i finalisti di Sanremo Giovani con il brano Esagerata, pubblicato il 3 dicembre e grazie al quale è tra i tre vincitori dell’ottava edizione della competizione. La vittoria gli assicura un posto tra i 25 Big in gara al 72° Festival di Sanremo nel 2022, al quale Tananai partecipa con il singolo Sesso Occasionale.