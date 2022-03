2travel, «Noi, fidanzati giramondo, preferiamo l’avventura»

CREMA - Ventiquattro anni lui, 22 lei. Il primo diplomato all’artistico Munari, la seconda al liceo tecnologico Galilei. Lui grafico pubblicitario, lei commerciante. Insieme, hanno deciso di lasciare le rispettive occupazioni per cercare un futuro che possa loro consentire di investire in ciò che più amano: viaggiare. I fidanzati giramondo Loris Premoli di Vidolasco e Sofia Doldi di Crema hanno capito che gestire un sito web e vendere vestiti non era ciò che realmente desideravano.

«Non ci sentivamo realizzati - spiegano i due ragazzi - e ci accorgevamo che le nostre energie non erano sfruttate al meglio. Sentivamo che ci mancava qualcosa. Per questo motivo, abbiamo deciso di creare un progetto tutto nostro e di aprire un canale YouTube inerente ai viaggi, chiamato 2travel.official». Loris e Sofia spiegano la finalità di ciò che hanno realizzato: «Il nostro obiettivo è trasmettere la nostra passione, offrendo informazione, intrattenimento e svago. Attraverso i nostri video cerchiamo di far conoscere al meglio il luogo che abbiamo visitato, mostrandone la cultura, i piatti tipici e i ristoranti migliori in cui provarli, luoghi di interesse e curiosità. Cerchiamo inoltre di creare un contatto con la gente del posto per comprendere la loro quotidianità e confrontarla con la nostra. Tutto questo viene raccontato con semplicità e autoironia, per non appesantire il contenuto del video e tenere alto l'interesse dello spettatore».



Loris e Sofia spiegano anche la scelta del nome. «Pronunciato in inglese, 2travel è molto simile a to travel, vale a dire viaggiare. Il numero 2, inoltre, rappresenta la coppia, cioè noi, e infine il 2 è riconducibile anche alla S di Sofia e alla L di Loris». ll mondo delle pagine YouTube dedicate ai reportage di viaggio è un po' saturo, ma i due giovani sono convinti di poter trovare un loro spazio. «C’è sempre spazio per qualcosa di diverso. il nostro canale è stato aperto la scorsa settimana. Al momento abbiamo caricato un video di presentazione su di noi e uno su Dubai. Il prossimo sarà sul Lussemburgo e molto innovativo. Filmiamo e raccontiamo. Gli Stati Uniti e i Paesi europei saranno altre mete da mettere on line».

I due ragazzi hanno già visitato anche l’Olanda, la Grecia, Irlanda, Germania e le Canarie, oltre a varie zone d’Italia. I guadagni del nuovo lavoro non saranno immediati e di questo Loris e Sofia ne sono consapevoli. «Per il momento non ce ne sono, ma contiamo di farne con le visualizzazioni, attraverso sponsorizzazione di tour operator e agenzie viaggi». On line, la pagina di Youtube fresca di apertura inizia con una presentazione dei due ragazzi, che si definiscono «palesemente a disagio, per la prima volta davanti a una videocamera». Il primo video, sottotitolato in inglese, si intitola Cambiamo vita e illustra appunto il progetto, dal punto di partenza al cambiamento che dovrà avvenire nel tempo. «Con 2travel – spiegano i ragazzi – vi porteremo in giro per il mondo, mostrandovi viaggi, esperienze e tradizioni, raccontate dal nostro punto di vista con spontaneità».

Questa nuova esperienza è vissuta come una sfida personale. «Viaggiando durante le nostre vacanza – concludono Loris e Sofia – abbiamo iniziato ad apprezzare le differenti caratteristiche di ciascun paese visitato Dopo un viaggio negli Usa è nata la decisione di mollare tutto, di investire su noi stessi, di intraprendere questa avventura per creare qualcosa che ci rendesse veramente felici».