Michelangelo, Sanremo nel destino: la mamma incinta al "Karaoke" di Fiorello

SANREMO - La musica scorre nelle vene di Michele Zocca, in arte Michelangelo, sin dalla sua nascita. Anzi, da prima, dato che la madre, Raffaella Mari, partecipò con successo alla tappa cremonese di “Karaoke”, il celebre programma di Fiorello, nel 1993, proprio mentre aspettava la nascita del figlio. “Michele era nella pancia quando partecipai alla tappa di Crema. Dopo aver fatto il provino mi dissero che ero stata selezionata e salii sul palco con un vestitino azzurro a fiori e con un pancione in bella vista, dato che Michele sarebbe nato solo un paio di mesi dopo. Cantai “New York New York” di Liza Minelli, mio cavallo di battaglia, e vinsi la tappa”.



Insegnante di educazione fisica alla scuola secondaria di primo grado “Ugo Foscolo” di Ostiano e stimatissima dirigente sportiva (presidente dell'Asd Ritmica Il Cerchio e vincitrice del Premio Mimosa 2014), figlia di Italo Mari, olimpionico del tiro a segno a Mosca 1980 (il talento è di casa, insomma ndr), ha vissuto ovviamente in un misto di apprensione ed emozione le quattro serate che hanno portato il “suo” Michelangelo al trionfo Sanremese. “Sono state settimane di tensione e sacrifici per tutta la famiglia. Avevamo il terrore di contagiarlo e di precludergli questa immensa opportunità e pertanto abbiamo sempre vissuto da reclusi”. L'ansia è svanita dopo la proclamazione: “Ci siamo visti e ci siamo stretti in un lungo abbraccio. Noi siamo così, siamo di poche parole ma ci basta uno sguardo per capirci. In quell'abbraccio c'era dentro tutto, la gioia, l'orgoglio, la soddisfazione”.