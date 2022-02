Il Festival di Sanremo 2022 'canta' in... cremonese

SANREMO/CREMONA - Il cremonese Michele Zocca (in arte Michelangelo) sul palco del Festival di Sanremo per accompagnare Mahmood e Blanco. Michele è anche co-autore del brano ‘Brividi’, probabilmente la sorpresa più scintillante della serata d’esordio del Festival, tanto da essere al primo posto della graduatoria dopo la prima serata.

Il musicista cremonese Michele Zocca suona il pianoforte sul palco del Festival di Sanremo

Mahmood e Blanco al Festival di Sanremo interpretano il brano 'Brividi'

Questa la classifica provvisoria, sulla base del voto della sala stampa (un terzo per la carta stampata, un terzo per il web e un terzo per le radio) alla fine della serata di apertura del festival di Sanremo, durante la quale si sono esibiti i primi dodici cantanti in gara: Mahmood & Blanco, La Rappresentante di Lista, Dargen D’Amico, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Noemi, Michel Bravi, Rkomi, Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir, Giusy Ferreri, Yuman, Ana Mena.

Un altro pezzo di Cremona a Sanremo è rappresentato dai fratelli Giacomo e Tommaso Ruggeri (chitarra e batteria); i due musicisti cremonesi suonano nella band di Stefano Signoroni sul palco galleggiante della Costa Toscana. La nuova nave green della compagnia, ospita collegamenti in diretta di Orietta Berti e Fabio Rovazzi, che ogni sera presentano esibizioni di artisti italiani sul palco di uno dei teatri della nave.