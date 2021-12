Museo Diotti, "Mondo Disney: uno sguardo sulla produzione di strisce disneyane"

CASALMAGGIORE Questa sera (giovedì 2 dicembre) il Museo Diotti ospiterà alle ore 21 il secondo degli incontri di approfondimenti organizzati in occasione della mostra "Strip! La grande avventura del fumetto americano". Sarà di scena la produzione Walt Disney e la sua storia. "Mondo Disney: uno sguardo sulla produzione di strisce disneyane" è il tema della serata con relatore Alberto Brambilla, critico specializzato. Introduce l'incontro e dialoga con l'ospite Michele Ginevra, del Centro Fumetto "Andrea Pazienza" di Cremona.

L'incontro offrirà una panoramica della produzione Disney e dei contributi creativi. Da quello dello stesso Walt Disney a quelli fondamentali di autori come Floyd Gottfredson e Al Taliaferro, che hanno dato spessore a Mickey Mouse e Donald Duck, noti in Italia come Topolino e Paperino. Si parlerà anche dei generi affrontati dalla produzione delle strisce che vanno dal poliziesco alla commedia del quotidiano.

ALBERTO BRAMBILLA

Partecipa nel 2010 alla fondazione di WOW Spazio Fumetto di Milano, di cui cura quasi tutte le mostre dal 2011 al 2019.

Collabora con studi editoriali per progetti diversi, da monografie a guide turistiche, occupandosi di scrittura ed editing. Scrive per siti e riviste specializzate in fumetto, in particolare per Fumettologica.it, e cura la comunicazione della casa editrice ReNoir Comics.

Ingresso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili. È richiesto il Green Pass.