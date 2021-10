Marina Di Guardo, thriller nel cuore oscuro delle passerelle

CREMONA - Il misterioso omicidio di uno stilista, un delitto dai probabili contorni satanisti. La polizia indaga, ma indaga anche Cecilia, giovanissima che a un futuro da avvocatessa sulle orme del padre ha preferito la scalata al successo nel mondo della moda iniziando con un lavoro in uno showroom. «Dress code rosso sangue» (Mondadori), il nuovo romanzo di Marina Di Guardo, sposta la scena del crimine nel cuore oscuro delle passerelle. La prima presentazione del thriller della scrittrice cremonese si è tenuta ieri pomeriggio nella sala dei Quadri di Palazzo comunale con la partecipazione di Barbara Donarini, che ha intervistato l’autrice, e Beppe Arena, attore e regista impegnato in alcune letture tratte dal libro. "Sono sempre stata una grande appassionata di thriller - ha raccontato Di Guardo - ma ho sempre avuto grande paura nel mettermi alla prova con questo genere: serve grande tecnica di narrazione, occorre saper disseminare gli indizi, ma serve anche essere in grado di farli ritrovare al lettore in modo coerente. Se nei miei primi due libri ho esplorato la narrazione del dramma relazionale, qui ho sperimentato tinte noir con un finale di una delle mie storie".