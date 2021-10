La violinista e compositrice Caroline Shaw: «Libera da tutte le categorie»

CREMONA - Giubbino di jeans e zainetto durante il laboratorio (e ieri pomeriggio, per la foto con il direttore generale Paolo Petrocelli un maglioncino bianco con le arance ricamate, Orange è anche il titolo dell’album che contiene sei suoi pezzi per

quartetto d’archi con cui nel 2019 ha vinto un Grammy Award), il taglio di capelli sbarazzino e un sorriso da adolescente. Dimostra meno dei suoi 39 anni Caroline Shaw, cantante, violinista, compositrice e produttrice statunitense di punta che per la sua seconda apparizione in Italia e la prima a Cremona ha scelto di tenere a battesimo gli «Stauffer talks», un format che ogni mese, vedrà alternarsi alcuni tra i più importanti artisti internazionali del mondo degli strumenti ad arco per approfondire le tematiche più attuali legate ai grandi temi della creatività, della ricerca e dell’innovazione in ambito musicale. «Le tre grandi sfide che ci siamo posti — spiega Petrocelli — nell’intento di non sovrapporci ad altre realtà che portano avanti iniziative simili. Cerchiamo altri terreni di gioco, vogliamo renderci unici e far capire meglio quello che è il nostro ruolo. E soprattutto fare sempre meglio».



compositivo in dialogo con i suoi allievi, anche quelli lontani che per motivi diversi non hanno potuto partecipare in sala. «Al workshop in presenza hanno partecipato un sacco di giovani musicisti — spiega Caroline - compositori, violinisti che compongono, un quartetto d’archi, un contrabbassista. Ho cercato di comunicare loro quello che è il mio modo di comporre, le prospettive, cosa succederà. Sempre guardando avanti alla ricerca di novità degli stili e e delle caratteristiche del comporre. Sono concept molto dinamici, veloci, in cui parlo in modo creativo e rapido per mantenere sempre alta l’attenzione. Qui alla Stauffer mi sento davvero libera di insegnare nel modo che preferisco. Senza imposizioni o vincoli. Non è così scontato». Molte Accademie impongono repertori e didattica, al suo «Stauffer talks» Caroline ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente la creatività che l’ha portata, nel 2013, a diventare appena trentenne la più giovane vincitrice del Premio Pulitzer per la Musica per il suo pezzo a cappella «Partita per 8 voci». Ama definirsi «una musicista che scrive musica» piuttosto che una «compositrice» perchè rifugge dalle categorie, «è felice di collaborare con i musicisti e il team del nuovo Stauffer Center e che gli allievi abbiano l’opportunità di esplorare le interazioni che si determinano nelle collaborazioni tra compositori ed esecutori, indagando le relazioni tra esecuzione e improvvisazione estemporanea nella musica d’insieme», ama «il colore giallo, l’opera 74 di Beethoven, l’opera di Mozart, Kinhaven, il profumo del rosmarino e il suono di un mandolino sgangherato».

Mentre nelle sale di palazzo Stauffer sono al lavoro gli allievi di violoncello di Antonio Meneses e della viola di Bruno Giuranna, anche Caroline è pronta per iniziare un nuovo laboratorio di composizione. «Delle tante cose meravigliose che ho visto e sentito a Cremona, non potrò dimenticare il suono delle campane che a mezzogiorno si rincorrono dai campanili. Meraviglioso. L’ho raccontato anche alla mia mamma».