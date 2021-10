Affiche, nuova biciclettata e incontro con Massimo Caccia

CREMONA - Torna a Cremona sabato 23 ottobre Massimo Caccia, l’illustratore ospite della mostra Affiche edizione 2021 organizzata da Fabio "French" Toninelli e Tapirulan. Alle 15, meteo permettendo (ma le previsioni fanno ben sperare) è in programma una nuova mini biciclettata per la città alla scoperta delle opere disseminate negli spazi espositivi normalmente riservati alle affissioni e mimetizzate da réclame. Al termine l’illustratore brianzolo sarà disponibile in galleria da Tapirulan (via XX Settembre) per dediche, disegni e il firmacopie dello splendido catalogo. I manifesti rimarranno affissi fino a domenica 24 ottobre, la mostra di Massimo Caccia prosegue in galleria fino al 21 novembre.

Fabio Toninelli e Massimo Caccia