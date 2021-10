Viadana. Gaia Gozzi, nuovo disco e poi il tour in Messico

VIADANA - Dopo la vittoria ad Amici, la partecipazione al Festival di Sanremo e un’estate di esibizioni in giro per l’Italia, la cantante viadanese Gaia Gozzi partirà alla conquista del Messico dove sarà tra i protagonisti del Festival Corona Capital a Città del Messico. «Mi sembra un sogno», ha commentato Gaia, entusiasta di prendere parte a uno dei più importanti eventi dell’anno nel paese centroamericano. La cantante porterà sul palco messicano le canzoni che le hanno dato la popolarità qui in Italia, da Boca, cantata insieme con Sean Paul, al sanremese Cuore amaro passando per Coco Chanel e Chega, ma anche i brani del suo nuovo album Alma (Anima), in uscita il 29 ottobre e anticipato in questi giorni dall’uscita del singolo «Nuvole di zanzare». Per festeggiare questa nuova produzione, Gaia si è fatta tatuare la parola Alma sulla schiena, commentando: «Se è sulla mia pelle vuol dire che è reale». I suoi fan sono in grande attesa e sui social si sono susseguiti commenti molto entusiasti alla notizia che la cantante si esibirà in Messico, ma tanti hanno anche espresso il desiderio di rivederla in tour in Italia come è avvenuto la scorsa estate. Molti viadanesi si augurano che possa tornare a esibirsi un giorno nella città in cui è cresciuta, ricordando quando, non ancora così popolare, saliva sul palco del Save the Bobby, la grande festa benefica organizzata tradizionalmente il 25 aprile.