Gaia Gozzi sul trono di Amici

VIADANA (4 aprile 2020) - Gaia Gozzi, 22enne di Viadana, è la vincitrice dell'edizione 2020 di Amici, il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nel confronto finale deciso dal televoto, che le è valso un premio da 150 mila euro, Gaia ha battuto il ballerino cubano Javier, al quale è andato il premio di categoria per la danza e il premio Tim della Critica assegnato dai giornalisti, entrambi del valore di 50 mila euro. Terza l'altra cantante Giulia, davanti al ballerino Nicolai.

Si è trattato di un'edizione di Amici decisamente diversa rispetto al passato, con un tono dimesso vista l'emergenza sanitaria in corso nel nostro Paese. Gaia Gozzi non è un personaggio nuovo nel mondo dello spettacolo: nel 2016 ha partecipato a

X Factor nella squadra capitanata da Fedez arrivando seconda. Il suo album Genesi, uscito il 20 marzo, è subito entrato nella

top ten Fimi/Gfk. Ieri sera si è aggiudicata anche il Premio Tim Music (20 mila euro)

