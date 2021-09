La storica chiesa sconsacrata di San Carlo rinasce con l'arte contemporanea

CREMONA - Riapre come spazio espositivo dedicato al contemporaneo la chiesa sconsacrata di San Carlo e Donnino in via Bissolati a Cremona. Si tratta del lieto fine di una vicenda piuttosto sfortunata che ha interessato la chiesa seicentesca, finita in vendita su E-bay nel 2015 a soli 250 mila euro. Danneggiata e saccheggiata per decenni, San Carlo è stata negli ultimi anni di proprietà della parrocchia di Sant’Ilario e poi della Fondazione Moreni. Acquistata da un privato dopo essere finita sulla piattaforma online, è stata ripulita e restaurata nei limiti di quanto concesso dalla Soprintendenza; oggi finalmente ha riaperto le sue porte al pubblico con una nuova destinazione d’uso. Fino al 19 dicembre 2021, la chiesa sconsacrata, ospita Glitches, la personale dell’artista internazionale Servane Mary (Digione, 1972).

La gallerista Francesca Minini con l'artista Servane Mary

FOTO: FOTOLIVE/PAOLO SANTE CISI