Francesca Michielin: "Questo arrangiamento ve lo copio"

CREMONA - Sulle note di Io non abito al mare, sullo sfondo di un palco illuminato di rosso e nella cornice di una piazza del Comune di fatto esaurita, si è aperto il concerto finale del laboratorio musicale Back to School 2021. Schierata sul palco c’era la super band composta da giovanissimi musicisti cremonesi: Gaia Volpe alla batteria, Zoe Evelina Acerbi al basso, Riccardo Riboni e Diego Gennari alla chitarra, Nicola Casagrande alla chitarra e voce, Giulia Libretti al piano e voce, Gabriela Condulet e Greta Ommeniello, Emma Marchetti e Lucia Cominelli alla voce, oltre a una sezione di archi che comprendeva Francesco Demaldè e Ho Kung al violino, Maria Repetti, violoncello, e Soomin Choi alla viola. Con loro soprattutto Francesca Michielin, band leader e docente d’eccezione per l’edizione 2021 del laboratorio musicale curato dal Comune di Cremona.

Michielin è salita sul palco solo attorno alle 22 per unirsi al gruppo cantando Distratto. Seguono Lontano, L’amore esiste («Non l’avevo mai suonata con un simile arrangiamento di archi, credo la copierò», confida Michielin), Magnifico, Cattive stelle, Chiamami per nome (la canzone portata da Michielin a Sanremo insieme a Fedez e alla quale ha collaborato anche il cremasco Davide Simonetta), Nessun grado di separazione, Vulcano e Cinema. «È bellissimo essere qui e un vero onore suonare con questi ragazzi: sono bravissimi ed è un’esperienza stimolante. Grazie per essere qui stasera così numerosi», spiega lei salutando la piazza. Francesca Michielin accetta infatti la sfida di una rilettura collettiva, affidata alla stessa Back to School Band, di una parte importante dei propri brani. Un gioco al rialzo che vede trasformarsi alcune delle canzoni dell’artista di Bassano del Grappa grazie a un gruppo di abili musicisti cremonesi che, per quanto giovani, portano in scena uno spettacolo completo, un vero concerto applaudito da una piazza che sfiora di pochissimo il tutto esaurito. Dalle quinte lo spettacolo è seguito passo dopo passo dal team di docenti di musica che ha accompagnato i ragazzi e le ragazze lungo mesi estivi di scrupolose prove nel corso delle quali le canzoni sono state analizzate, rielaborate e infine portate sul palco. Loro sono Mattia Tedesco, Giulia Dagani, Antonio Galli, Marco Carnesella e Pierattilio Bazzana per la sezione archi. A dare il benvenuto per il Comune di Cremona c’erano gli assessori Maura Ruggeri e Luca Burgazzi, insieme con Marco Allegri, responsabile del progetto Back to School.