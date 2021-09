«Degradabile» secondo il rapper Willie Peyote

CREMONA - Sono passati tre anni da quell’esplosivo concerto tenuto a Porta Mosa di fronte a una platea di giovanissimi. Oggi Willie Peyote - rapper rappresentate di una generazione di musicisti abituati a mescolare rap e canzone tanto da finire (con successo) a cantare sul palco di Sanremo - si prepara a tornare su un palco all’ombra del Torrazzo. Accadrà domani sera alle 21.30 in piazza del Comune con «Mai dire mai tour degradabile» per il primo appuntamento di Siamo Fuori!, la rassegna nata dalla sinergia tra il Comune di Cremona, il Teatro Ponchielli e il sostegno di Gruppo Bossoni e Bossoni Automobili.

«Oggi – ha spiegato l’artista torinese nel corso dell’intervista rilasciata a La Provincia ricordando proprio il tour che in precedenza aveva già fatto tappa nella nostra città – la band che mi accompagna gira ancora meglio di un tempo. Certo è strano oggi trovare le persone sedute davanti a noi. Lo è stato però più che altro in occasione della prima data di questo tour. Poi ci siamo accorti che la voglia di tutti noi di partecipare ai concerti è così grande - anche se vincolata - che la sensazione è poi quella di avere un pubblico partecipe in tutto e per tutto nonostante le limitazioni. Anzi, si sta decisamente bene dopo un anno di stop. Certo, aspettiamo di tornare appena possibile a pogare l’uno addosso all’altro». Sul palco con Willie ci saranno Luca Romeo (basso), Dario Panza (batteria), Daniel Bestonzo (tastiere synth) e Enrico Allavena (trombone), tutti impegnati in un giro d’Italia che prende il nome dal brano che Willie ha presentato sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo Mai dire mai (la locura), brano che ha regalato al cantante il Premio Della Critica Mia Martini e che è già stato certificato oro da Fimi-Gfk. Con cinque album all’attivo, Willie Peyote negli anni ha ottenuto sempre più consensi da parte del pubblico e della critica. La stampa specializzata infatti, proprio in occasione degli ascolti dei brani in gara al Festival, ha lodato la capacità di Willie nel fondere l’energia e la padronanza tecnica della musica rap con testi che guardano alla canzone d’autore per la capacità di affrontare le tematiche sociali attuali. Il tutto con un’ironia tagliente.

Con l’album Iodegradabile, il cui debutto si è posizionato direttamente nella Top 5 dei dischi più venduti e ascoltati in Italia e da cui sono stati estratti i singoli La tua futura ex moglie, Quando nessuno ti vede e Semaforo - e con il singolo collaborativo con la star internazionale del reggae Shaggy intitolato Algoritmo - Willie Peyote ha chiuso il 2020 con l’uscita del brano inedito La depressione è un periodo dell’anno, una fotografia amara di questo periodo di difficoltà, composta però con i modi e i toni di chi ha fatto dell’accusa sociale e della descrizione della nostra società uno dei capisaldi del proprio lavoro. Il 2021, invece, è stato segnato soprattutto dalla partecipazione a Sanremo e dall'inizio di questo atteso tour dalle numerosissime date in tutta la penisola. Il concerto di Willie è molto significativo per Cremona, dato che di fatto segna la ripartenza dei concerti in piazza del Comune dopo un lunghissimo stop che nel 2020, a causa della pandemia, non aveva nemmeno permesso la programmazione di eventi per il periodo estivo.

Altri due appuntamenti sono destinati ad animare la piazza nei prossimi giorni: sabato sera alle 21.30 i ragazzi e le ragazze della Back To School Band si esibiranno insieme a Francesca Michielin (le prenotazioni stanno sfiorando il tutto esaurito), mentre il secondo appuntamento di Siamo fuori! riporterà a Cremona uno dei massimi autori della canzone italiana: martedì sera infatti Francesco De Gregori ripercorrerà la sua intera carriera con una scaletta di innumerevoli successi e qualche chicca. Una serata che già si annuncia memorabile. I biglietti per Willie Peyote sono disponibili alla biglietteria del teatro, su Ticketone e Vivaticket. Sold out invece il concerto di De Gregori.