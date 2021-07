Francesca Michielin in scena in piazza del Comune per Back to School

CREMONA - Francesca Michielin, mentore dell'edizione 2021 di Back to School, sarà sul palco di piazza del Comune, sabato 4 settembre alle 21.30, al fianco dei dieci studenti coinvolti nel progetto educativo e performativo promosso dal Teatro Monteverdi del Comune di Cremona. La serata si inserisce nella mini-rassegna 'Siamo fuori' a cura del Teatro Ponchielli, tra i concerti di Willie Peyote (3 settembre) e Francesco De Gregori (7 settembre). L’ingresso al concerto finale di Back to School è gratuito e l’assegnazione dei posti inizierà lunedì 16 agosto presso la biglietteria del Ponchielli dalle 9.30 alle 13 (tel. 0372 022001/02).

Gaia Volpe, batteria, Zoe Evelina Acerbi, basso, Riccardo Riboni, chitarra, Diego Gennari, chitarra, Nicola Casagrande, chitarra e voce, Giulia Libretti, piano e voce, Gabriela Condulet, voce, Greta Ommeniello, voce, Emma Marchetti, voce, Lucia Cominelli, voce. Sono questi i nomi dei dieci giovani musicisti che, al termine delle audizioni, sono stati ammessi per l’edizione 2021 di Back to School. La produzione musicale, coordinata da Michielin, è sviluppata da un team di tutor professionisti del settore, i musicisti Mattia Tedesco, Giulia Dagani, Antonio Galli e Marco Carnesella.

Back to School rappresenta per Cremona un punto di riferimento progettuale e formativo che, sin dalle prime edizioni riscuote un crescente successo sia tra i giovani che vi partecipano che tra gli spettatori dell’atteso concerto finale. Negli anni sono infatti costantemente aumentate le attenzioni rivolte al progetto, a conferma dell’effettiva e reale opportunità che il percorso rappresenta per le giovani generazioni del territorio e per la città di Cremona.