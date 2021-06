Il video del rapper Iuman in anteprima sul sito di Sky TG24

CREMONA - Estivo e funky come non lo avevamo mai ascoltato prima. Si intitola Nemmeno qui il nuovo singolo di Iuman, il rapper cremonese pubblicato da Bounce Records e distribuito da Believe. La canzone - il cui video è da oggi in anteprima sul sito di Sky Tg24 - segna la prima collaborazione ufficiale fra Iuman (vero nome Simon Borchardt) ed Edwyn Roberts, notissimo autore cremonese la cui firma è comparsa anche sulla canzone di Diodato Fai rumore, vincitrice del Festival di Sanremo 2019. Un rapper incallito e un songwriter fra i più raffinati in circolazione per un brano che si distacca dalla natura più hip-hop alla quale Iuman ci ha abituati: "Nemmeno qui nasce con l’esigenza di uscire dalla comfort zone dell’immaginario e del sound classico dell’hip hop - spiega lui -, dopo un anno di uscite di carattere forte col nome Iuman. La collaborazione con Edwyn mi ha permesso di aprire questa strada nell’ottica di arrivare a tutti, al pubblico italiano, senza che fosse necessariamente un compromesso ma appunto un’esigenza personale. È la dimostrazione che sono all’altezza di fare altre cose oltre al rap, che posso percorrere strade diverse per trasmettere un messaggio. Il pretesto è stata la narrazione di una relazione d’amore che non si capisce se finisce male o bene, quasi un’analogia con la mia relazione con la musica. Non a caso ho inserito la frase “Che c’è di male ad essere leggeri?” che lancia il ritornello, come a sottolineare il concetto".

Il video è da oggi inserito nella sezione Spettacolo del sito di Sky TG 24, dove - a firma del cremonese - si legge: "In Nemmeno qui ho voluto trasmettere un po’ di leggerezza, mescolando le mie rime alle vibrazioni funk che pervadono la spettacolare strumentale di Daniele Sartori e di Ed, raccontando una storia tra passato e presente, fra i ricordi di un amore intrappolato in una cinepresa. Vi presento il mio primo videoclip in anteprima, realizzato con il supporto di Bounce Records e di Dromo Studio, dando vita al mini-film che accompagna le note di Nemmeno qui. Ringrazio Francesco Fiorucci (Chiskee), tutto lo staff, le persone e le realtà che ci sono vicine nel nostro percorso, come l’editore Macro Beats e Nicolas Madonia per aver messo a disposizione lo studio di registrazione, Michele Zocca per il master, Giuseppe Trupiano per la grafica, l’agenzia di stampa Homerun Promotion per la promozione, Believe Music Italia per la distribuzione digitale". Il link al video su Sky TG 24 è https://tg24.sky.it/spettacolo/musica/2021/06/22/iuman-nemmeno-qui-video.