VIDEO Il silenzio assordante dell'ultimo concerto

CREMONA (27 febbraio 2021) - Ore 21, collegamento al sito www.ultimoconcerto.it: la protesta corre in Rete. Oltre un centinaio di club live hanno aperto i loro spazi e trasmesso in streaming la voce, la protesta, la musica degli artisti. Sul palco di Arcipelago di via Speciano hanno prestato la loro presenza Iuman, al secolo Simon Borchardt, e Brenda Carolina Lawrence. Chi si aspettava di assistere a una performance canora è rimasto deluso, ma forse ha provato cosa vuol dire per un cantante non poter suonare, non potersi esibire. Un minuto e 48 secondi: tanto dura il video. E si rimane l’amaro in bocca: nel momento in cui potrebbe iniziare le musica, il concerto viene improvvisamente interrotto. Il video è stato realizzato da Stefano Muchetti e Yuri Dalla Noce, sul palco i fonici del Circolo Arcipelago capitanati da Fabio Guarneri. Linda Feraboli, che insieme a Laura Rizzi guida Arcipelago con uno staff giovane e al femminile, racconta: «Chi si è collegato si sarebbe aspettato di assistere a un concerto e invece si è trovato davanti a un muro di silenzio. Nessun brutto scherzo, ma abbiamo voluto condividere la situazione in cui gli artisti e i gestori dei club si trovano da un anno. Siamo obbligati al silenzio e cerchiamo di galleggiare, di preservarci per un futuro che ogni giorno sembra allontanarsi».

