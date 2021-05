Auditorium Arvedi, le audizioni ripartono con Lena Yokoyama

CREMONA - Domenica 23 e 30 maggio l'Auditorium Giovanni Arvedi riapre al pubblico nel segno di Antonio Stradivari. Dopo mesi di silenzio nella sala torneranno a vibrare le note del violino Stradivari Vesuvio, affidato a Lena Yokoyama. In entrambe le domeniche l'appuntamento è per le ore 12: il biglietto (posto unico) ha un costo di 8 euro. È consigliata la prenotazione. La biglietteria del Museo del Violino risponde allo 0372-080809. Per l'acquisto online è disponibile il sito vivaticket.com.