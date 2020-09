Giallo a palazzo estate, ultime ore per scegliere il tuo romanzo preferito

CREMONA (15 settembre 2020) - Ultime ore per per scegliere, attraverso il nostro sondaggio [CLICCA E VOTA], il proprio noir preferito. Una iniziativa di Confcommercio Cremona e La Provincia, organizzatori di Giallo a Palazzo, che hanno pensato ad un premio letterario per accompagnare i lettori più incalliti durante l'estate. Si può votare fino alla mezzanotte di oggi.

Il podio, fino a questo momento e dopo oltre settemila voti, è formato da Filippo Venturi con "Gli spaghetti alla bolognese non esistono", seguito da Ben Pastor con "La grande caccia" e Carlo Lucarelli con "L'inverno più nero". La classifica è ancora fluida e puoi ancora spingere in alto il tuo autore favorito.