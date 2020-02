Sanremo 2020, un pezzo di Cremona nella vittoria di Diodato

CREMONA (9 febbraio 2020) - C'è anche un pezzo importante di Cremona nel successo di Diodato a Sanremo 2020. Il cremonese Edwyn Roberts, figlio del liutaio Carlos, ha infatti collaborato alla scrittura di Fai Rumore, canzone vincitrice del Festival. Al secondo posto Francesco Gabbani, con Viceversa; al terzo i Pinguini Tattici Nucleari, con Ringo Starr.

Città e provincia per altro ampiamente rappresentate nell'edizione numero 70 di Sanremo. Davide Simonetta, di Bagnolo Cremasco, è tra gli autori di Dov'è, apprezzato brano de Le Vibrazioni, quarto classificato. E, in questi giorni, uno dei grandi protagonisti del Festival è anche Simone Bertolotti, cremonese, autore e produttore del brano Sincero, di Morgan e Bugo, squalificati dalla gara giovedì sera. Bertolotti è intervenuto ieri per fare chiarezza su quanto accaduto e raccontare la sua verità [LEGGI]. Senza risparmiare nessuno.

CLASSIFICA

4. Le Vibrazioni - Dov’è

5. Piero Pelù - Gigante

6. Tosca - Ho amato tutto

7. Elodie - Andromeda

8. Achille Lauro - Me ne frego

9. Irene Grandi - Finalmente io

10. Rancore - Eden

11. Raphael Gualazzi - Carioca

12. Levante - Tikibombom

13. Anastasio - Rosso di rabbia

14. Alberto Urso- Il sole ad est

15. Marco Masini -Il confronto

16. Paolo Jannacci - Voglio parlarti adesso

17. Rita Pavone - Niente (Resilienza 74)

18. Michele Zarrillo - Nell’estasi o nel fango

19. Enrico Nigiotti - Baciami adesso

20. Giordana Angi - Come mia madre

21. Elettra Lamborghini - Musica (e il resto scompare)

22. Junior Cally - No grazie

23. Riki - Lo sappiamo entrambi