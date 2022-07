Nuovo ospedale, dalla Regione 1,5 milioni

CREMONA - Dalle parole ai fatti. Per quel che riguarda il nuovo ospedale di Cremona - ma anche per altri interventi rilevanti nei presidi ospedalieri di Casalmaggiore e Crema - un atto importante, ufficiale, è quello sancito a Milano, nel corso della seduta della Giunta regionale della Lombardia che si è tenuta lunedì scorso.

Su proposta dell’assessore al Welfare e vicepresidente, Letizia Moratti, la Regione ha finanziato 1,5 milioni di euro per l’avvio dell’attività di progettazione del nuovo ospedale di Cremona, in attuazione del protocollo d’intesa siglato lo scorso dicembre.

Contestualmente, è stata finanziata una cifra identica per garantire dotazioni di sicurezza antincendio presso l’ospedale Oglio Po, in particolare impianti Irai (rilevazione ed allarme incendio) ed Evac (messaggistica sonora a scopo di emergenza).

Per quel che riguarda, invece, l’ospedale di Crema, la Giunta lombarda ha definito finanziabili due interventi, al momento rinviati perché manca una serie di passi indicati dalla stessa Regione.

Si tratta dei 4,85 milioni di euro per la realizzazione della nuova palazzina per la Riabilitazione Psichica Integrata (prima di sviluppare la progettazione Asst dovrà rispettare le indicazioni che perverranno con circolare dalla Direzione generale) e di 1,5 milioni di euro per l’adeguamento sismico della piastra urgenze-emergenze. In questo caso il rinvio è scattato per poter svolgere la verifica di vulnerabilità sismica, propedeutica all’intervento.

QUATTRO INTERVENTI STRAORDINARI

Questi sono i quattro interventi straordinari in sanità ammessi per la provincia di Cremona.

Per quel che concerne il nuovo ospedale di Cremona, la deliberazione approvata lunedì scorso illustra anche una serie di passi rilevanti ai quali assisteremo nei prossimi mesi. La cifra di 1,5 milioni di euro è stata assegnata «per la redazione di atti tecnici–amministrativi, studi preliminari finalizzati all’indizione del concorso internazionale di progettazione, a cura dell’Asst di Cremona, per la realizzazione del nuovo ospedale, inserito in strumenti di programmazione negoziata, ovvero nella proposta di accordo di programma quadro a valere sugli investimenti ex art. 20 della legge 67/88, nonché in specifico protocollo d’intesa del 15 dicembre 2021, quale progetto strategico in relazione ai nodi portanti della Rete, attraverso l’utilizzo di parte della quota accantonata. Trattandosi di contributi in conto capitale -specifica la delibera - saranno ammissibili esclusivamente le spese relative a questa natura».