Salute e benessere all'ultima serata dei «Giovedì d'estate»

CREMONA - Ultimo appuntamento con i «Giovedì d'estate». La ventiquattresima edizione va in archivio con una serata dedicata alla salute e al benessere. Quello di Botteghe del Centro e Confcommercio, è un invito ad abbandonare i ritmi frenetici del quotidiano e concedersi qualche ora di relax, approfittando delle tante proposte dell’evento e (con il calare del crepuscolo) dal calo delle temperature. consentono di vivere in salute e serenità.

Oltre al piacere e all’effetto rigenerante dello shopping (con i negozi aperti e le occasioni dei saldi) una ventina di stand proveranno a declinare il tema della serata in tanti ambiti diversi, in modo trasversale e capace di intersecare tanti aspetti diversi nella vita di ognuno.

Soprattutto con quegli espositori che hanno una identità strettamente legata alla cultura della persona. Da quelli più tradizionali legati alla cura del corpo (quella che si costruisce con il lavoro in piscina, come invitano a fare Fisio Fit, Wonder Gym o Gymnica revolution) o quella legata all’estetica (come propone, ad esempio, Epilate Cremona).

Nei «Giovedì d'estate» c’è spazio per la cura della bellezza ma anche prevenzione e salute in senso più stretto, con il Social Camper nato dalla collaborazione di Energie Sociali Jesurum e di Lloyds Farmacia.

Prova ad unire benessere fisico e mentale lo yoga del Centro Orizzonti.

In piazza anche tante occasioni di “evasione” dal quotidiano. Come il CAI, con l’invito a cercare il benessere nella armonia delle vette. Rimanda al piacere della scoperta e del turismo della agenzia “Cremonesi in viaggio”. O, invece, rimanendo in pianura la “pedalata” (che unisce svago ad impegno sociale) dell’AVIS.

Ci sono i “viaggi” reali e quelli solo evocati, semplicemente da leggere. Li propone Gabriel Garcìa Pavesi, autore cremasco che presenta, accanto alle opere di altri autori sullo stesso tema, due suoi volumi. Il primo, intitolato “Il cinema in bicicletta” è dedicato – come recita il sottotitolo - ai “film nella provincia lombarda da «L'incantevole nemica» a «Chiamami col tuo nome»”. Il secondo libro, invece, “Storie ai margini della città” è una silloge di diciotto racconti illustrati ambientati nella pianura padana desolata, tra poesia e terrore.

Dall’armonia con se stessi a quella con l’ambiente. Il tema della sostenibilità ha attraversato, in maniera trasversale, tutti i «Giovedì d'estate» e torna anche per l’ultimo appuntamento attraverso due belle realtà cremonesi. La prima è quella dei volontari del “Cremona Urban Bees”. Presentano un progetto di educazione ambientale che attraverso l’apicoltura urbana vuole sviluppare la partecipazione attiva dei Cittadini a iniziative di salvaguardia dell’ambiente.

In piena consonanza di valori anche la presenza del gruppo di “Plastic Free”. Declina invece il tema della sostenibilità guardando al prossimo, la Azienda Sociale Cremonese, una Azienda speciale consortile per i servizi alla persona e che riunisce una cinquantina di Comuni del nostro territorio.

Nella serata del benessere non possono mancare le proposte legate al “pet” e ai nostri amici a “quattro zampe”, con le maggiori associazioni di volontariato oltre alla clinica veterinaria Cà Zampa. In piazza Stradivari ci saranno la Associazione Zoofili, il “gattile” dell’APAC e “La Cuccia e il Nido”.

Ugualmente interessante lo stand dedicato all’addestramento dei cani (Centro Cinofilo Happy Days).

Nel programma dell’ultimo giovedì c’è questo e molto altro.

C’è l’armonia delle note con il concerto del Summer Festival. In cortile Federico II si esibiranno i giovani talenti dello la Youth Symphony Orchestra De Vuurvogel, ensemble proveniente dai Paesi Bassi. Propongono un programma accattivante e di facilissimo accesso che spazia dalle melodie di Rossini (e del Barbiere di Siviglia) alle colonne sonore di Morricone, fino alla fantasiosa “tarantella” di Respighi che chiude la serata.

All’insegna della cultura anche l’apertura dei Musei. Per il “gran finale” della rassegna organizzata da Confcommercio e Botteghe, con il patrocinio e la collaborazione di Comune e Duc e il sostegno di Padania Acque, si potranno visitare il museo verticale del Torrazzo, la pinacoteca con la mostra dedicata a Sofonisba Anguissola e il museo diocesano, recentemente inaugurato.

E’ dedicata ai più piccoli, invece, la animazione di Gabry, in piazza Duomo.

Tornano anche tutte le altre attrattive dei «Giovedì d'estate».

A partire delle leccornie di “Largo Bocconcino” e lo street food più caratteristico della città, con spazio dedicato a prodotti a km0, alle nuove contaminazioni gastronomiche, alla valorizzazione delle produzioni dei territori che partecipano al progetto di East Lombardy.

A garantire una proposta di qualità, in grado di soddisfare ogni palato, ci saranno Enoteca Cremona, Fabbrica di Pedavena – Mexicali, Trattoria El Sorbir, Pescheria Duomo, Buon palato e, a dare un tocco di esotico, Mood Asian Food Factory.

Mentre gli stand gastronomici punteranno in modo particolare sull’utilizzo dei prodotti legati alla stagionalità, uno spazio autonomo sarà destinata alla presentazione della vasta gamma delle eccellenze delle province (oltre che di Cremona) di Bergamo, Brescia, e Mantova, con degustazioni guidate a cura di CrForma, che utilizzando proprio la vetrina delle serate di shopping sotto le stelle proporrà anche iniziative sul tema della formazione professionale per gli operatori del settore.

Ritornano anche le tradizionali bancarelle dell’ambulantato di qualità e il mercatino degli hobbisti in corso Garibaldi, mentre in via Cavour approdano i negozi di quartiere, simbolo di una città che – nei giovedì, si ritrova protagonista anche al di là dei confini del centro.

Sono confermati le attività legate al “gioco”. Con la “Buca del Coboldo in Piazza Roma.

Gli skaters, invece, saranno protagonisti in Corso Campi.

Infine la musica (quella più leggera e moderna), con tantissimi locali che propongono un intrattenimento con i dj e gruppi impegnati a creare la colonna sonora della serata. Prima dell’arrivederci alla prossima edizione.