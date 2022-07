Stadio Zini, avviate le procedure per il bando d'acquisto

CREMONA - Questa mattina la Giunta Comunale ha avviato l’iter per dare corso alle procedure di pubblica evidenza per la possibile alienazione dello stadio Zini, secondo un percorso trasparente che consentirà di valutare diverse offerte di acquisto.

Questa strada, già peraltro esplorata nel 2017 con l’inserimento dell’asset nelle possibili alienazioni e avviata ora anche in relazione ad una manifestazione d’interesse avanzata dalla U.S. Cremonese, avrà necessariamente il suo iter non immediato e diversi passaggi formali, al termine dei quali saranno valutate le eventuali proposte pervenute.

ACCERTAMENTO DEL VALORE DEL CESPITE

Il primo passo fondamentale definito oggi dall’Amministrazione è l’accertamento del valore del cespite, che sarà valutato con una perizia da un professionista. Insieme allo stadio sarà valutato anche il valore associato della Cittadella dello Sport, struttura connessa allo stadio, per la quale si immagina il medesimo percorso di pubblica evidenza.

PARCHEGGI PER OSPITI

Nel frattempo, su indicazione del Prefetto, per motivi di sicurezza e di rispetto delle indicazioni normative, è stata messa in atto la procedura per mettere a disposizione aree di proprietà di AEM S.p.A. e del Comune, vicine allo stadio, per la realizzazione, da parte della Cremonese, di parcheggi per gli ospiti.

COLLABORAZIONE E VICINANZA ALLA CREMONESE

"L’Amministrazione - si legge nella nota -, anche in coerenza con quanto avviene in molte altre città italiane, ritiene il percorso iniziato oggi coerente con l’idea di valorizzare questi beni per una loro efficace gestione operativa a favore della collettività e della promozione della città. Riconosce alla Cremonese l’impegno generoso e competente con la quale sta operando, continuando a garantire vicinanza e collaborazione".