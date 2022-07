Cantiere in via Vecchia fino ad agosto con possibili deviazioni del traffico

CREMONA - Prosegue il cantiere in via Vecchia, fronte civico 2, all’incrocio con via del Sale, iniziato nel mese scorso. I tecnici incaricati da Padania Acque S.p.A. saranno impegnati sino alla fine di agosto in un intervento di manutenzione straordinaria all’impianto di sollevamento delle acque reflue. I lavori sono finalizzati a migliorare l’efficienza dell’impianto, rendendolo maggiormente performante. Verrà inoltre realizzato un bypass alle vasche di sollevamento dei reflui da convogliare al depuratore di Cremona.

Durante questa fase dei lavori il cantiere potrebbe interessare tutta la larghezza di via Vecchia impedendone l’utilizzo ai veicoli. In questo caso sarà posizionata la segnaletica stradale con l’indicazione dei percorsi alternativi. Il passaggio pedonale sarà sempre garantito. L’evoluzione del cantiere sarà seguita dai responsabili dell’esercizio fognatura di Padania Acque S.p.A., insieme ai tecnici del Comune di Cremona e dalla Polizia Locale per quanto riguarda la circolazione veicolare.