Manutenzioni straordinarie per le provinciali Viadanese, Postumia e Sabbionetana

VIADANA/SABBIONETA - Via libera della Provincia a interventi di manutenzione straordinaria su tre importanti strade provinciali: Viadanese, Postumia e Sabbionetana. Il primo ok al progetto di fattibilità tecnico - economica riguarda la SP 59 “Viadanese” dove il costo complessivo stimato dei lavori è di 170.848 euro.

Il progetto è inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, all’annualità 2022. L’intervento sarà finanziato totalmente dall’ente di Palazzo di Bagno con fondi propri. L’eventuale ribasso d’asta, a seguito dell’appalto, anche se superiore al 5%, verrà interamente utilizzato per nuovi interventi, oltre a quelli principali previsti in progetto, secondo un elenco di priorità che saranno previste nella successiva fase di stesura del progetto definitivo – esecutivo.

Il secondo progetto che ha avuto l’approvazione con decreto del vice presidente Massimiliano Gazzani è riferito invece a interventi di manutenzione straordinaria sulla SP 17 “Postumia” del costo complessivo di 183.590 euro. Anche quest’opera è inserita nel programma triennale dei LL.PP. 2022-2024, all’annualità 2022 e come per la Viadanese sarà finanziata con fondi propri dell’amministrazione provinciale.

Pronto il progetto di fattibilità tecnica ed economica anche per gli interventi straordinari sulla Sp ex Ss 420 Sabbionetana. Qui il costo delle manutenzioni è stimato in 180.985 euro che saranno sempre coperte con risorse della Provincia.