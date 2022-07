Sos rifiuti: un mare di plastica, Corepla non la ritira. La piattaforma in tilt

CREMA - La piattaforma ecologica di via Colombo scoppia. Troppa plastica in giacenza, non per colpe del gestore, ovvero la società Linea Gestioni, ma per il mancato ritiro del materiale da parte del consorzio Corepla, in difficoltà per problemi legati al personale e alle forniture. «A livello nazionale – conferma l’assessore all’Ambiente Franco Bordo – i centri di riciclo del Corepla stanno subendo dei rallentamenti dovuti alla situazione post pandemica, alla carenza di personale, compresa la manodopera qualificata che non è stata adeguatamente rimpiazzata, e alle forniture dei pezzi di ricambio per i macchinari che sono in grande ritardo. Hanno dunque chiesto ai conferitori di trattenere la plastica più a lungo nelle piattaforme. Se prima passavano a ritirare una volta la settimana, adesso la cadenza si è allungata».

L'assessore Franco Bordo

Per evitare il caos in via Colombo, con rischi sia per la gestione dell’intera discarica, sia per i pericoli per la salute pubblica di un eccessivo ammassamento di rifiuti – ad esempio il pericolo di un incendio – Comune e Linea sono corsi ai ripari. A fianco della piattaforma verrà riservata allo stoccaggio della plastica un’area aggiuntiva di 720 metri quadrati, di proprietà dell’ente di piazza Duomo e concessa in diritto di superficie alla società Consorzio.IT Spa.

«Il superamento delle giacenze comporta pericolo per la sicurezza e la salute pubblica, in quanto potrebbe interferire con l’impiantistica – si legge nell’autorizzazione rilasciata dal Comune a Linea per ampliare la piazzola ecologica –: non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative da adottarsi nell’immediato, che consentano di far fronte all’eccezionale situazione che si è determinata in queste settimane. L’unica soluzione era individuare un’area per lo stoccaggio della plastica, seppur a carattere provvisorio».

I rifiuti saranno conferiti nell’area già pressati in pacchi e depositati ordinatamente, in modo da rispettare le norme di sicurezza e prevenzione incendi. Linea gestioni ha sollecitato Corepla a un prossimo recupero, chiedendo dunque che le tempistiche previste dal contratto stipulato tramite l’Anci, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, vengano rispettate. «Dal consorzio – conclude l’assessore – hanno spiegato di aver messo in campo una programmazione per cercare di rimediare ai ritardi. Nel frattempo, però, non possiamo farci trovare impreparati e vogliamo evitare problemi di accumulo eccessivo di materiale plastico nell’area di via Colombo. Per questo abbiamo dato pronta autorizzazione all’ampliamento».