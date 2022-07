E' tardi e il dj non vuole più suonare, colpito al viso

SAN BASSANO - Notte di sirene e movida fin troppo animata nelle campagne di San Bassano. La festa, per il giovane alla consolle che non vuole più suonare, si conclude con una violenta gomitata sul volto. Arrivano i carabinieri. Formalizzerà la denuncia per aggressione.

Ieri notte, quando erano da poco passate le due, un dj 21enne di Cremona che era stato contattato per occuparsi del tappeto musicale di un evento in un’abitazione privata, ha contattato il 112 chiedendo aiuto. Ha riferito ai carabinieri di Pizzighettone, immediatamente arrivati in soccorso col 118, di essere stato aggredito da un altro ragazzo.

Il presunto aggressore avrebbe fatto parte di un gruppo di giovani che, dopo aver bevuto un paio di drink, si sarebbero impegnati in un’accesa discussione riguardo alla gestione della musica. Sostanzialmente, secondo quanto riferito alle forze dell’ordine il disc jockey, a notte ormai inoltrata, avrebbe voluto abbassare e poi spegnere le casse per non arrecare disturbo al vicinato ma questa decisione avrebbe indispettito la compagnia di avventori.

Il più animoso di questi sarebbe infine ricorso alla violenza, sferrando una gomitata improvvisa al volto del musicista, costringendolo prima ad allontanarsi per chiedere aiuto e poi al ricovero al Maggiore di Cremona dove, con una prognosi di qualche giorno per ferite lievi, è stato medicato e poi dimesso. Lo sfortunato protagonista della vicenda ha annunciato che procederà per querela. Le indagini spettano ai militari pizzighettonesi.

Il sindaco Giuseppe Papa e l’amministrazione comunale, venuti a conoscenza dell’accaduto, si preparano al giro di vite e intensificheranno i controlli per garantire che le feste estive non vadano più in conflitto col sacrosanto diritto dei residenti al riposo e alla tranquillità.