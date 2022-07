Disabilità: barriere superate con la Lego-pedana

CREMA - Una pedana costruita con mattoncini di Lego colorati per consentire alle persone con disabilità di accedere ai negozi e ai pubblici esercizi.

L’idea originale è venuta a una tedesca e il comitato Crema Zero Barriere ha deciso di riprenderla. «Facendo seguito al progetto Patto di Comunità-Testimonianze itineranti di volontariato e cittadinanza attiva promosso da Csv Lombardia Sud – spiega la referente del comitato, Cristina Piacentini - è stata condivisa con alcuni dirigenti scolastici e insegnanti una proposta che, a nostro parere potrebbe essere estremamente educativa e in linea con il nostro obiettivo di sensibilizzare sul tema barriere architettoniche».

Piacentini spiega nel concreto di cosa si tratta. «L’idea nasce in Germania da una signora che a seguito di un incidente stradale si muove in carrozzina e che è conosciuta come nonna Lego ed è stata ripresa in Italia da alcune associazioni. In pratica si tratta di utilizzare i mattoncini colorati Lego per costruire delle pedane, che permettano alle sedie a rotelle di superare il gradino d’accesso a molti negozi e strutture. È un mio vecchio cavallo di battaglia e ci tengo a portarlo avanti».

Le pedane fatte col Lego sono un modo sicuramente allegro per colorare la città e superare tante barriere sparse un po’ ovunque e rendere più agevole la quotidianità di tante persone: non solo di chi si muove in carrozzina, ma genitori che spingono passeggini, anziani che iniziano a perdere agilità o anche chi è temporaneamente impedito magari per una banale caduta e si trova a scontrarsi anche con un piccolo gradino che comunque costituisce un ostacolo.

«Esiste un manuale scritto in quattro lingue – prosegue Piacentini – che spiega come costruire le pedane. E’ una questione di sensibilizzazione delle persone. Ad alcuni docenti l’idea è piaciuta molto. Credo ci si possa lavorare per sensibilizzare i ragazzi e attirare l’attenzione sul problema».

La pedana di Lego è un ausilio che permette di superare gradini con un altezza di non più di 18 centimetri, ma è un passo importante per spingere i negozianti a risolvere l’annoso problema.

«L’idea – conclude la portavoce del comitato - è quella di coinvolgere i ragazzi insegnando loro ad impegnarsi in un’attività anche divertente ma con una finalità utile a molte persone. Ma si potrebbe coinvolgere anche l’intera cittadinanza in una campagna di donazione di mattoncini, magari finiti in qualche scatolone e abbandonati in garage, soffitta o cantina perché ormai figli e nipoti sono cresciuti. Sarebbe una collaborazione di tutti, perché uniti si possono fare grandi cose e con la finalità di sostenere una città senza barriere partendo da quello che ognuno può fare: donare un semplice mattoncino a cui i ragazzi sotto la regìa dei loro insegnanti daranno nuova vita trasformandoli in tante pedane colorate».