Po, nuovo record negativo: -8,56 metri

CREMONA - Recuperato qualche centimetro nella notte, ha ripreso la sua inesorabile discesa il Po, che proprio poco fa, alla stazione di rilevamento Aipo sotto il ponte in ferro, ha eguagliato il record storico negativo già toccato fra il 16 e il 17 giugno scorsi: 8 metri e 56 centimetri sotto lo zero idrometrico. Così, prosciugato dal caldo e da un'assenza di precipitazioni che dura da oltre un mese e per chissà quanto durerà ancora, il Grande Fiume mostra anche nei numeri tutta la sua sofferenza.