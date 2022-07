Covid, da oggi quarta dose per gli over 60, serve la prenotazione

CREMONA - Oggi l’HUB vaccinale Sapiens dell’ASST di Cremona ha ripreso l’attività con la somministrazione della quarta dose anti Covid-19, destinata agli over 60 e alle persone con fragilità. Le prenotazioni sono state attivate solo lo scorso giovedì (14 luglio), registrando un altissimo numero di adesioni. Nel corso della mattinata (8.30-12.30), infatti, sono state effettuate complessivamente 504 vaccinazioni di cui 417 quarte dosi, per una media complessiva di 90 persone all’ora. Sono 20 le persone che non si sono presentate pur avendo prenotato.

In 72 ore l’ASST di Cremona ha organizzato la riapertura con otto linee vaccinali (più una extra per gestire i momenti di massima affluenza); due di queste sono dedicate agli utenti che devono effettuare il richiamo (seconda e terza dose). I medici e gli infermieri dell’ASST di Cremona sono al lavoro per garantire il migliore servizio possibile; al loro fianco, ancora una volta, i volontari delle associazioni Auser e Siamo Noi, che facilitano l’accoglienza.

La dottoressa Laiolo somministra il vaccino



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PER TUTTI

All’HUB vaccinale Sapiens si accede solo con la prenotazione che è obbligatoria, sia per la quarta dose sia per i richiami. Ciò consente di ridurre l’attesa, limitare il formarsi di code (fuori dall’hub vaccinale, sotto il sole) ed evitare assembramenti all’interno della struttura.



L’IMPORTANZA DEL RICHIAMO

«È stato riscontrato che nelle persone con più di sessant’anni o affette da patologie gravi, l’immunità si riduce notevolmente dopo 120 giorni», afferma Antonella Laiolo, Responsabile del servizio Vaccinazioni, ASST Cremona. «Ciò riguarda in particolare le persone immunodepresse, fragili o con età superiore ai sessant’anni. Non possiamo contare su un andamento stagionale: è importante effettuare il richiamo alla scadenza dei 120 giorni dalla dose precedente».

Valutazione del vaccino all'hub Sapiens

Tessera sanitaria alla mano, il percorso degli utenti resta quello ormai consueto e caratterizzato da 4 tappe: accettazione, anamnesi del medico, somministrazione e osservazione di almeno 15 minuti. Premesso che è il medico a decidere il tipo di vaccino da somministrare in base alla storia clinica dell’utente, in genere per la quarta dose (secondo booster) viene utilizzato Pfizer, mentre Moderna viene riservato a chi deve completare il ciclo primario (seconda dose).

QUARTA DOSE: LA TESTIMONIANZA DI CHI HA GIÀ SCELTO

Mirella, 67 anni, non ha avuto dubbi: «Ho scelto di fare la quarta dose per proteggere me e la mia famiglia. Ci vorranno 15 giorni perché faccia effetto, ma mi sento più tranquilla sia per me, che presto andrò in vacanza, sia per i miei nipotini». Lo stesso vale per Antonio, 68 anni: «Penso che per gli over 60 sia importante vaccinarsi in vista dell’estate. Lo faccio perché mi dà sicurezza e mi permette di gestire meglio alcune fragilità che mi fanno sentire più esposto. Per ora abbiamo questo, che può aiutarci: senz’altro suggerisco di farla e non aspettare settembre».

Giulia, 86 anni, ha scelto di fare la quarta dose «per essere più sicura». È accompagnata dalla nipote, che «è un’infermiera – spiega la nonna – mi ha aiutato a prendere appuntamento e a mettere in fila tutto ciò che occorre. Sono contenta di averlo fatto». Di fianco a lei c’è Maria Elide «Ho ottantotto anni compiuti – svela - Ho fatto tutto e sono sempre stata bene, così mi sono decisa a fare anche questo richiamo. Ora mi sento proprio tranquilla».

COME PRENOTARE

Le prenotazioni vanno effettuate attraverso la piattaforma regionale prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it

GIORNI E ORARI DI APERTURA

Sino al 30 luglio 2022 l’hub Sapiens è aperto il lunedì, martedì e venerdì, dalle ore 8 alle 14. Il mercoledì e giovedì dalle 14 alle 19.30.

VACCINARSI IN FARMACIA

È possibile vaccinarsi anche in farmacia: sul sito di ATS Val Padana è pubblicato l’elenco delle farmacie aderenti: www.ats-valpadana.it/campagna-di-vaccinazione-anti-covid-19