Grave incidente nella notte: due feriti, un 21enne e un'ottantenne

CASALMAGGIORE - Grave incidente stradale nella notte in via 4 novembre a Casalmaggiore. Il bilancio è di due feriti, di cui uno portato in codice rosso all’ospedale Maggiore di Cremona.

Il sinistro, avvenuto all’una e 45 circa, ha visto protagonista una Ford Mondeo condotta da una donna di 80 anni domiciliata a Viadana e una Peugeot 206 guidata da un 21enne di Casalmaggiore.

L'altra auto rimasta coinvolta nell'incidente

Secondo la prima ricostruzione della dinamica, parrebbe che la Peugeot non abbia dato la precedenza alla Mondeo ad uno stop e si sarebbe pertanto verificata la collisione tra i due veicoli.

Scattato l’allarme, sul posto si sono recate un’autoambulanza della Padana Soccorso e l’auto medica dell’ospedale Oglio Po.

La peggio è toccata al giovane, che ha riportato lesioni piuttosto serie. La donna è rimasta ferita ad un braccio. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della stazione di Gussola.