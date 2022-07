Viabilità: «Via Brescia più sicura con i semafori intelligenti»

SONCINO - Manca solo una staccionata e poi il maxi-cantiere da 600 mila euro per mettere in sicurezza la via Brescia e collegare il borgo con Orzinuovi potrà dirsi finalmente concluso. La domanda che si fanno tutti i soncinesi però è la stessa: «Cos’è cambiato e quanto è sicuro attraversare oggi in bicicletta?».

Il vicesindaco Fabio Fabemoli lo spiega: «I sensori sono in grado di rilevare il passaggio di una macchina agli incroci e, nel caso, di attivare il rosso. Questo corrisponde, prendendo per esempio il caso della strada che proviene dalle Lame, alla partenza del verde per i ciclisti che arrivano da Soncino lungo la via Brescia e intendono svoltare. Oltre a questo, ovviamente, c’è lo scatto automatico del rosso anche quando viene rilevata una velocità superiore a quella consentita».

In vigore, dunque, il nuovo sistema per regolare il traffico di via Brescia. Stop ai due semafori temporizzati. Adesso, per sfruttare ‘la linea verde’ basta stare al di sotto dei 50 km/h e non sarà necessario toccare il freno fino al confine di Orzinuovi.

Questo, naturalmente, a patto che un ciclista o un pedone non stiano occupando la corsia perpendicolare o l’abbiano prenotata.

Gli automobilisti e gli amanti delle due ruote sembrano aver risposto bene. Non sono mancate comunque le critiche da parte dell’opposizione, secondo la quale oltreché costosa la soluzione sarebbe anche poco pratica e nasconderebbe delle insidie.