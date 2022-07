Cantiere sulla ferrovia, arriva il bus navetta

PIADENA - Entrerà in funzione martedì il servizio di bus navetta gratuito attivato dal Comune di Piadena Drizzona vista la chiusura del passaggio a livello di via Roma-via Cavallotti per i lavori previsti lungo la linea ferroviaria Brescia-Parma.

«Cerchiamo in questo modo di alleviare i disagi dei cittadini che abitano ad ovest della ferrovia», spiega il sindaco Matteo Priori.

Lo sbarramento previsto non consentirà infatti ai pedoni di oltrepassare la ferrovia in alcun modo. Le vetture che volessero raggiungere il centro del paese dovranno farlo tramite la tangenziale per poi scendere in via Castello e in via Platina. E viceversa per chi dal centro paese dovesse recarsi in direzione Cremona.

IL COLLEGAMENTO DA MARTEDI' 19

Il veicolo partirà alle 9 dal piazzale Italmark per poi raggiungere la piazza della chiesa di Drizzona, quella della chiesa di Castelfranco d’Oglio e arrivare in piazza Garibaldi a Piadena.

Il ritorno è previsto con partenza alle 11.30 da piazza Garibaldi con percorso a ritroso, quindi Castelfranco, Drizzona e infine piazzale Italmark. Potranno essere aggiunti nuovi giri in base alle esigenze delle persone che usufruiranno del servizio bus navetta. Il costo del servizio sarà coperto da sponsorizzazioni.

A Piadena sarà chiuso anche il passaggio a livello di via Altobello e in questo caso i pedoni potranno usare il sottopassaggio veicolare alla ferrovia collegato con via Orlandi oppure quello di via Borgo Fornace che porta ai binari della stazione ma anche a piazzale Gramsci.

La circolazione ferroviaria lungo la Brescia-Parma resterà interrotta sino al 28 agosto per consentire gli interventi di rinnovo binari, consolidamento della sede ferroviaria e rinnovo armamento del Ponte sul fiume Po, con diverse chiusure di passaggi a livello lungo la linea.

L’investimento economico di RFI è di 32 milioni di euro. «La programmazione e la concentrazione degli interventi nel periodo estivo, in cui le esigenze di mobilità (lavoro e studio) sono minori – sottolinea l’ufficio comunicazioni di Rete Ferroviaria Italiana —, evita rallentamenti alla circolazione ferroviaria e ripercussioni sulla qualità e puntualità del servizio. I collegamenti saranno garantiti da bus sostitutivi sulla intera tratta. Al termine dei lavori è prevista l’introduzione sulla linea dei nuovi treni Colleoni».

Durante il periodo di sospensione del servizio, i collegamenti fra Brescia e Parma saranno garantiti da bus sostitutivi. Informazioni e orari sono disponibili su trenord.it e sull’App.