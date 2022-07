Lavori ferroviari. Paese diviso in due, ma c’è la navetta

PIADENA DRIZZONA - Un bus navetta gratuito a cura del Comune per fare fronte ai disagi in vista a partire da lunedì per i pedoni, soprattutto quelli della zona di via Roma e delle vie vicine, a causa dei previsti lavori di rinnovamento del binario con risanamento della massicciata della tratta Casalmaggiore – San Zeno, lungo la Brescia-Parma. Questa l’iniziativa cui sta lavorando da alcuni giorni l’amministrazione comunale, come spiega il sindaco Matteo Priori: «Va premesso che quando le Ferrovie decidono di effettuare dei lavori, hanno una autorità assoluta e non ci sono pertanto margini, anche viste tutte le normative in materia di sicurezza. Speravo di concordare una apertura per bici e pedoni al passaggio a livello di via Roma ma non c’è stato nulla da fare».

In via Roma sarà istituita la chiusura totale al transito veicolare e pedonale nel tratto compreso tra via Vivaldi ed il civico 68 della stessa via Roma, in prossimità del passaggio a livello ferroviario. Stessa cosa in via Altobello, nel tratto tra via Pertini e via Orlandi, dalla mezzanotte di lunedì fino alle 8 di domenica 24 luglio e comunque fino a cessata esigenza. Chi percorre la strada statale 10 proveniente da Cremona verso Mantova, per raggiungere il centro di Piadena dovrà utilizzare l’uscita di Canneto sull’Oglio, svoltare a destra e percorrere via Platina. E viceversa per chi proviene dal centro abitato. Il problema non sarà tanto per gli automobilisti, costretti comunque ad allungare la strada, ma per i pedoni che da via Roma, ad ovest della linea ferroviaria, volessero raggiungere via Cavallotti e il centro del paese. Non ci sono possibilità di passaggi pedonali alternativi a quello esistente lungo il passaggio a livello.



«Per questo - spiega Priori - abbiamo pensato a un bus di 9 posti che possa partire dal parcheggio dell’Italmark, arrivare in piazza a Drizzona e poi in piazza a Castelfranco per raggiungere piazza Garibaldi a Piadena. Dopo due ore il ritorno, in modo che le persone possano sbrigare le loro faccende, dai medici di base, in banca, nei negozi eccetera. Si pensa a due giri, uno al mattino e uno al pomeriggio. Per i cittadini il servizio sarà gratuito. Il Comune si sobbarcherà una spesa non bassa ma pensiamo sia nostro compito alleviare i disagi di chi non ha la macchina per spostarsi».