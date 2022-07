Lettera dei sindaci a Draghi: «Vai avanti, serve stabilità»

CREMONA - «Noi sindaci, chiamati ogni giorno alla difficile gestione e risoluzione dei problemi che affliggono i nostri cittadini, chiediamo a Mario Draghi di andare avanti e spiegare al Parlamento le buoni ragioni che impongono di proseguire l’azione di governo. Allo stesso modo chiediamo con forza a tutte le forze politiche presenti in Parlamento che hanno dato vita alla maggioranza di questo ultimo anno e mezzo di pensare al bene comune e di anteporre l'interesse del Paese ai propri problemi interni». «Ora più che mai abbiamo bisogno di stabilità». Così i sindaci tra i quali il primo cittadino di Cremona Gianluca Galimberti.

«Ho firmato anche io la lettera che sindaci italiani di diverse forze politiche invieranno domani al Presidente del Consiglio Mario Draghi - scrive sulla sua pagina Facebook -. La crisi di governo in atto è incredibile e preoccupante. In una situazione complicata dalla pandemia e dalla guerra, con risorse, opere e riforme importanti da gestire, le nostre città hanno bisogno di azione, credibilità e serietà, non di caos, immobilismo e divisione. Mario Draghi ha dimostrato autorevolezza internazionale, dignità e statura, politica e istituzionale. Deve andare avanti. Le forze politiche che hanno dato vita all’attuale maggioranza pensino al bene comune e non alle proprie dinamiche interne: hanno il dovere di portare a termine il lavoro iniziato in un momento cruciale per le famiglie e le imprese. In un momento cruciale per le nostre città. I cittadini e i nostri comuni hanno bisogno di stabilità, certezze e coerenza. Di responsabilità per gestire le sfide presenti e future!».

I SINDACI FIRMATARI