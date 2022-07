Addio ad Adele Soragni, fa imprenditrice a volontaria dei più poveri

VIADANA/CASALMAGGIORE - Da imprenditrice di successo a volontaria al servizio dei più poveri. E' questa la straordinaria storia di Adele Soragni che insieme al marito Giuseppe Pezzi aveva costruito un impero commerciale di prodotti per l'arredo dei giardini, l'Igap, ma che non aveva mai girato lo sguardo da chi si trovava nel bisogno. Si è spenta venerdì a mezzogiorno nella sua abitazione di Cogozzo e lunedì alle 9.30 nella chiesa locale verrà celebrato il suo funerale. Ma, come detto, la scomparsa di Adele Soragni è un duro colpo per la Casa Giardino di Casalmaggiore dove come volontaria accudiva con amorevole cura i dieci ragazzi della struttura e gli anziani che vivono nei mini alloggi della Corte.

"Una donna straordinaria - la ricorda suor Maria della Casa Giardino - che aveva saputo coniugare le sue grandi doti nel campo economico e commerciale con il servizio ai poveri. E' sempre stata protagonista nella sua vita, nel lavoro e nella Chiesa ed è un fulgido esempio di come sia possibile mettere a frutto al massimo i propri doni". Oltre al marito aveva perso nel tempo anche uno dei figli, Rocco, provocandole un dolore tremendo ma non aveva perso la sua forza e il suo coraggio. "Per noi è una perdita incolmabile", chiosa suor Maria.