Lutto per Rocco Pezzi, domani avrebbe compiuto 59 anni

VIADANA - Si è spento ieri mattina nella sua abitazione di via Carducci 71 nella frazione viadanese di Cogozzo: Rocco Pezzi, imprenditore nell’ambito degli arredi da giardino, proprio domani avrebbe compiuto 59 anni. La scomparsa è dovuta a una terribile malattia che ne aveva minato la salute e che non gli ha lasciato scampo. Il 58enne era figlio di Giuseppe, lo storico fondatore dell’Igap, azienda che commerciava in prodotti per la casa negli ampi capannoni che ora sono occupati da un supermercato e da uno store cinese. Insieme al fratello Matteo, aveva portato avanti la tradizione di famiglia e nel 2008 aveva acquisito il prestigioso marchio Grand Soleil di Canneto sull’Oglio. Una ditta molto conosciuta ben oltre i confini dell’Oglio Po per l’alta qualità della produzione di sedie di plastica, tavoli e attrezzature da giardino con una vasta clientela mondiale nel settore. Dal 2009 i Pezzi avevano investito circa 40 milioni di euro in macchinari, arrivando a produrre oltre 12 mila sedie di policarbonato al giorno. Domani alle 18 verrà recitato il rosario nell’abitazione e lunedì alle 10 in chiesa a Cogozzo il funerale. Rocco Pezzi lascia anche la madre Adele, la moglie Ornella e i figli Deborah e Luca.