Sempre meno barriere. L’ospedale è più «facile»

OGLIO PO - Contributi dal Gal Oglio Po per aumentare i servizi alla popolazione. Interessati i Comuni di Bozzolo, Gussola, Rivarolo del Re, Ostiano e Castellucchio. Cinque i progetti che per servizi in favore della popolazione e per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali hanno ottenuto un sostegno del 90% a fondo perduto. L’Asst di Mantova all’ospedale di Bozzolo avvierà un progetto relativo a percorsi di accesso protetto e di mobilità per utenti con disabilità e/o anziani, con uno spazio unico nel suo genere dotato di ausilioteca e una «pista» dedicata in cui fare esperienza e imparare a superare le barriere architettoniche. Soddisfazione è stata espressa anche dall’Asst tramite il direttore generale Mara Azzi.

Il presidente dell’Unione Foedus e sindaco del Comune di Rivarolo del Re ed Uniti, Luca Zanichelli, esprime soddisfazione per l’opportunità di offrire «una didattica di qualità e inclusiva con l’ammodernamento degli spazi scolastici che accolgono più di 200 studenti». Inoltre, è stata finanziata un’area di sosta per visitatori e cicloturisti, innovativa sia per il tema che per le scelte organizzative. Si tratta del Parco delle Pianure d’Europa, un progetto di potenziamento dell’offerta e dei servizi turistici nel Comune di Gussola. «Il progetto rientra in un complesso programma di interventi: l’area per cicloturisti è un intervento strategico per la valorizzazione di percorsi di collegamento con Solarolo Rainerio e la Golena», dice il sindaco di Gussola, Stefano Belli Franzini.

Il Comune di Ostiano ha promosso l’acquisto di attrezzature espositive per potenziare l’offerta del Museo Civico. Il Comune di Castellucchio può far fronte al recupero degli ex locali Avis con il conseguente ampliamento del centro prelievi. Da ricordare che fino alle 16 del 4 settembre imprenditori e società agricole potranno invece presentare progetti volti a favorire l’adozione di pratiche agricole di qualità e di sostenibilità. I contributi a fondo perduto previsti vanno dal 35% al 45% delle spese ammesse, per progetti che devono avere una spesa prevista compresa tra i 20 mila e i 260 mila euro.