Poste Italiane, a luglio e agosto aperti gli uffici della provincia

CREMONA - Anche quest’anno durante i mesi di luglio e agosto, Poste Italiane garantirà la presenza e i servizi sul territorio negli Uffici Postali della provincia di Cremona. Pertanto, gli uffici della provincia di Cremona garantiranno apertura al pubblico anche nel periodo storicamente caratterizzato da una riduzione delle presenze negli Uffici. Nei mesi di luglio e agosto, tutti gli uffici della provincia saranno operativi senza subire variazioni di orario ad eccezione di 9 uffici che saranno operativi secondo questa rimodulazione:

Crema 1 (Via Brescia 50) e Cremona 2 (Via Boschetto 49/D) dal 12/07 al 31/08 operativi nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì

Crema 2 (Via Cabrini 9) dal 23/07 al 31/08 operativo dal lunedì al venerdì

Cremona 6 (Largo Madrea Agata Garelli 2), Cremona 7 (Via Giuseppina 12/U), Offanengo (Via San Rocco 20), Castelverde (Via Gardinali 5), Rivolta d'Adda (Via Giacomo Matteotti 4) dal 6 al 31/08 operativi dal lunedì al venerdì

Spino d'Adda (Viale Vittoria 51) dal 1 al 31/08 operativo nei giorni martedì, giovedì e sabato.



Un’attenzione particolare verrà riservata alle comunità dei piccoli comuni fortemente presenti nel territorio della provincia di Cremona; il 78% degli uffici postali si trova in comuni con meno di 5.000 abitanti e nessun ufficio subirà rimodulazioni durante il periodo estivo. Per facilitare l’accesso al servizio, Poste Italiane informerà i cittadini sia attraverso appositi avvisi affissi presso gli Uffici Postali con gli orari e le sedi più vicine aperte, sia attraverso il sito www.poste.it e le APP di Poste Italiane.

L’Azienda ricorda infine che in provincia di Cremona sono disponibili 38 ATM Postamat in funzione sette giorni su sette e 24 ore su 24 per effettuare operazioni di prelievo di denaro contante e numerose altre operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le ricariche telefoniche e di carte PostePay, interrogazioni su saldo e lista movimenti. I servizi di Poste Italiane sono disponibili anche online (sito Poste.it, App Ufficio Postale e App Banco Posta) attraverso i quali è possibile svolgere una serie di attività come l’invio di corrispondenza e pacchi, il pagamento di bollettini, la gestione del conto corrente etc.