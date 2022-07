RFI, Linea Brescia-Parma: circolazione ferroviaria interrotta dal 17 luglio al 28 agosto

CASALMAGGIORE - Cantieri di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) aperti per lavori di potenziamento infrastrutturale in Lombardia. Per consentire gli interventi la circolazione ferroviaria sarà interrotta dal 17 luglio al 28 agosto sulla linea Brescia-Parma per rinnovo binari, consolidamento della sede ferroviaria e rinnovo armamento del Ponte sul fiume Po. Investimento economico di 32 milioni di euro. "La programmazione e la concentrazione degli interventi nel periodo estivo, in cui le esigenze di mobilità (lavoro e studio) sono minori, evita rallentamenti alla circolazione ferroviaria e ripercussioni sulla qualità e puntualità del servizio", spiegano da Rfi.