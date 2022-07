Piscina comunale chiusa per legionella, si lavora per una celere riapertura

TORRE DE’ PICENARDI - Piscina chiusa temporaneamente per legionella a Torre. Lo si apprende da una ordinanza del sindaco che ha disposto “l’immediata chiusura al pubblico utilizzo dell’impianto natatorio di proprietà del Comune di Torre de’ Picenardi, con effetto immediato, sino a successiva comunicazione da parte dei soggetti interessati”. Il provvedimento è stato assunto sulla base di una nota che indica la presenza di Legionella pneumophila all’interno degli impianti di distribuzione dell’acqua potabile posti a servizio degli spogliatoi”. Secondo i referti delle analisi effettuate e pervenute dal soggetto gestore “Il Cerchio” di Cremona si evidenzia un valore di Legionella “superiore al livello massimo consentito per la normativa vigente, all’interno dell’impianto di distribuzione dell’acqua calda sanitaria a servizio degli spogliatoi”. Formale segnalazione dell’anomalia riscontrata è già stata fatta ad Ats Valpadana e contestualmente è già stato dato incarico a una ditta idonea per legge all’esecuzione di un intervento di disinfezione dell’impianto igienico sanitario.



“Il Cerchio” ha pubblicato una nota rivolta ai “gentili utenti della Piscina di Torre de' Picenardi”: “Vi comunichiamo con grande dispiacere che siamo costretti a chiudere la piscina per qualche giorno a causa di un intervento urgente nei locali degli spogliatoi. Ci scusiamo molto per questi giorni di chiusura e vi garantiamo che stiamo facendo il possibile per poter riaprire quanto prima”.