Covid, quarta dose: è subito boom di prenotazioni

CREMONA - Anche a Cremona e provincia, come in tutta Italia, è subito boom di prenotazioni per la quarta dose di vaccino disponibile per i target designati dal Ministero della Salute: persone da 60 anni in su e persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti da 12 anni in avanti.

In provincia hanno aderito alla campagna 1.687 cremonesi che hanno prenotato nella giornata di ieri. Gli appuntamenti sono stati spalmati fino al 31 luglio. Fino al giorno prima le prenotazioni erano state 664. Tante anche le richieste gestite dalle 20 farmacie che effettuano il servizio sul territorio.

ALL'EX TRIBUNALE DI CREMA

L'hub di Crema l'unico aperto in provincia

Per ora l’unico hub vaccinale è all’ex tribunale di Crema, questa settimana aperto solo due pomeriggi: ieri e domani dalle 14 alle 20. Inevitabile quindi un certo affollamento. A fine giornata le persone che si sono recate all’hub per una delle vaccinazioni possibili sono state fra le 5 e le 600. Per evitare code, l’appello dell’Asst di Crema è di recarsi all’hub solo con prenotazione: stop all’accesso libero.

E per far fronte alla grande richiesta, saranno aperti nuovi slot di prenotazione. E l’hub all’ex tribunale, contrariamente a quanto previsto, sarà aperto due giorni anche la settimana prossima, quando tornerà ad essere affiancato dalla struttura cremonese.

Il centro vaccinale Sapiens a Costa Sant’Abramo riaprirà infatti lunedì e fino al 31 sarà accessibile il lunedì e il venerdì dalle 8 alle 14 e il mercoledì dalle 14 alle 19,30.

LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA

A livello nazionale si sta pianificando un nuovo piano vaccinale da centomila dosi al giorno dedicato agli over 60, con la riapertura di hub e drive-through.

In Lombardia sono 21.152 le persone che si sono prenotate per la quarta dose: 19.607 nella fascia compresa tra i 60 e i 79 anni e 1.469 over 80. Quasi 14 mila cittadini hanno ricevuto l’appuntamento per la somministrazione entro sabato.

Le agende a disposizione da ieri al 31 luglio sono al momento occupate per il 55%. Rimane quindi libero e prenotabile il 45% degli slot.

«Per accedere ai centri vaccinali e ricevere la quarta dose, così come la terza dose — fanno sapere da Regione Lombardia — bisogna munirsi necessariamente di prenotazione». Solo per le prime e seconde dosi l’accesso è libero. Al momento in Lombardia 248.190 cittadini hanno ricevuto la quarta dose, di questi circa 72 mila sono stati vaccinati nella farmacie che hanno aderito alla campagna della Regione, presidi dove, nel complesso, sono 437.558 le dosi somministrate. Questo l’indirizzo del portale prenotazioni: https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it.



E il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni attacca: «La Regione ha il dovere di garantire la quarta dose. Per questo devono essere da subito attivate le farmacie. In tutta Lombardia le farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale sono 2.000, ma martedì ne sono state coinvolte soltanto 154».

Intanto, la Regione evidenzia che la circolare del Ministero della Salute modifica l’indicazione precedente e raccomanda di procedere alla ‘second booster’ a distanza di 120 giorni, anche nel caso di infezione accertata dopo la prima dose booster.

Questa indicazione, pertanto, sarà immediatamente attuata nei centri vaccinali, anche prevedendo l’estensione degli orari di apertura in considerazione del possibile aumento della richiesta, e comunicata alle Rsa/Rsd, per procedere con l’offerta attiva agli ospiti che non sono stati vaccinati con il secondo richiamo in ragione di infezione.