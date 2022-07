Ruba gasolio dai mezzi agricoli, 31enne arrestato per rapina e lesioni

GRUMELLO CREMONESE - Un giovane di 31 anni è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cremona intervenuti su richiesta della proprietaria di una cascina di Grumello Cremonese ed Uniti. Il giovane, sorpreso dalla signora mentre rubava gasolio da alcuni mezzi agricoli, vistosi scoperto, reagiva sferrando un pugno al volto della donna, rapinandola poi della somma di 200 euro in contanti contenuti nella borsetta. Il compagno della donna, intervenuto in soccorso, è stato invece ferito a coltellate ad una mano. Il malvivente è poi fuggito in auto, ma poco distante, a causa della forte velocità perdeva il controllo del proprio mezzo andando a sbattere contro un guard-rail dove veniva raggiunto dai militari allertati dalle vittime.

L'uomo veniva trovato in possesso della somma di denaro, provento del reato di rapina che veniva restituita all’avente diritto, e di un coltello da cucina che veniva sequestrato. Le immediate attività di indagine condotte dai militari intervenuti permettevano di attribuire al giovane altri due episodi delittuosi, avvenuti entrambi il giorno prima, ed in particolare:

un furto di 20 litri di gasolio da un mezzo agricolo parcheggiato nei pressi della stessa cascina in cui è stato arrestato il giorno dopo;

da un mezzo agricolo parcheggiato nei pressi della stessa cascina in cui è stato arrestato il giorno dopo; una rapina presso un bar di Soresina nel corso della quale lo stesso travisato e armato di coltello si era fatto consegnare l’incasso (ammontante a circa 70 euro) per poi darsi a precipitosa fuga a bordo della sua autovettura.

Sottoposto questa mattina all’interrogatorio di garanzia davanti al GIP, il 31enne veniva sottoposto alla custodia cautelare in carcere.