Ruba litri di gasolio, due martelli pneumatici e attrezzi da lavoro: beccato

CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE - Si era introdotto all’interno di un cantiere in zona Piazza Vittorio Veneto ed aveva asportato decine di litri di gasolio, due martelli pneumatici e vari attrezzi da lavoro, di proprietà di un’impresa edile della provincia. I carabinieri della Stazione di Robecco d'Oglio, però, sono riusciti in pochi giorni ad individuare e rintracciare il ladro che, approfittando della notte e previa effrazione di una recinzione, aveva messo a segno il colpo. Le indagini sono partite dopo la denuncia e i militari hanno immediatamente acquisito e visionato le immagini riprese dalle telecamere di video-sorveglianza urbane e private presenti in zona.

Proprio questo lavoro ha permesso di individuare un camioncino presente al momento del furto, in uso ad un 48enne pregiudicato, residente nel bresciano, con plurimi precedenti di polizia. Una perquisizione ha consentito di individuare il materiale sottratto e tenuto presso il proprio domicilio. Tutta la refurtiva veniva recuperata e restituita ai titolari del cantiere e il 48enne denunciato per il reato di furto aggravato. Al momento vi è molta attenzione al monitoraggio dei cantieri e delle aziende agricole, in quanto obiettivi sensibili e particolarmente apprezzati dai malviventi, in particolare in questo periodo, per la facilità con cui possono essere reperiti facilmente gasolio ed attrezzi da lavoro facilmente commerciabili nei canali illegali della ricettazione anche mediante siti on line.