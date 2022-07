Colto da malore in bici: non ce l'ha fatta il 72enne Bianchessi

PIANENGO - Colto da un malore mentre pedalava, ha perso l’equilibrio ed è caduto dalla bicicletta. Nonostante gli immediati soccorsi, non ce l’ha fatta Gianluigi Bianchessi, 72enne pensionato di Crema: è morto poche ore dopo all’ospedale Maggiore.

Su quanto avvenuto questa mattina in via Campagnola non ci sono dubbi. Bianchessi, probabilmente partito di buonora da casa per una sgambata, ha raggiunto Pianengo e poi ha deciso di piegare verso il piccolo paese confinante, imboccando la strada secondaria. Percorse poche decine di metri è stato colpito da un infarto.

Nella caduta dalla bici ha probabilmente riportato anche botte ed escoriazioni. Ai primi soccorritori è apparso subito chiaro cosa fosse successo. Non c’erano altri veicoli coinvolti e il cicloamatore non è stato urtato da nessuno.

Non sono stati nemmeno chiamati i Carabinieri per i rilievi, non trattandosi di una caduta da sella dovuta ad un incidente stradale, ma ad un malore. Grazie all’allarme dato da alcuni passanti, il pensionato è stato soccorso nel giro di pochi minuti dal medico del 118, inviato dall’ospedale Maggiore di Crema, e da un equipaggio del servizio di emergenza della Croce Verde cittadina. Le sue condizioni erano critiche, dunque è stato deciso il trasferimento d’urgenza al pronto soccorso di Largo Ugo Dossena, dove l’ambulanza è arrivata pochi minuti prima delle 9. Qui il ciclista è stato immediatamente preso in consegna dai medici che hanno fatto il possibile per cercare di salvargli la vita, ma senza purtroppo alcun risultato. Constatato il decesso, sono state avviate le pratiche per la restituzione della salma ai familiari.