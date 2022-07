Ciclista 60enne si sente male e cade, ricoverato in gravi condizioni

PIANENGO - È stato trasferito in condizioni serie all'ospedale Maggiore di Crema, il ciclista 60enne che stamane alle 8 si è sentito male mentre stava percorrendo via Campagnola, la strada secondaria che collega il paese con il comune confinante. Accertato il malore, non sono dunque stati coinvolti veicoli. Sul posto il medico del 118 e l'ambulanza del servizio di emergenza della croce Verde di Crema.