Cracco star dei ragazzini delle scuole medie

RIVAROLO MANTOVANO - Carlo Cracco star dei ragazzini. Doveva essere una visita informale e privata quella del celebre chef, effettuata oggi a Rivarolo. Il passaparola del suo arrivo - complice anche il vistoso elicottero privato atterrato al campo sportivo - ha attirato l'attenzione di decine di ragazzini delle scuole medie che hanno voluto fare una foto con lui.

Cracco era in paese per pranzare e trovare l'amico Savio Bina, sommelier tra i più noti a livello internazionale. Giunto in paese alle 11.30 è ripartito alle 16 dopo aver accontentato i giovani ammiratori.